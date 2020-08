Une nouvelle petite amie pour le fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane.

Luca Zidane, fils de Zinedine Zidane, et gardien du Racing de Santander, sort avec la mannequin Marina Muntaner (Miss Baleares 2004). Luca et Marina ont partagé des images sur leurs réseaux sociaux pour officialiser leur relation. Avant d’être en couple avec le fils de Zizou, Marina Muntaner a été la compagne des footballeurs Marco Asensio (Real Madrid) et Ximo Navarro (Alavés).