Revenu en 2019 en tant que directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait faire ses valises plus tôt que prévu. Il ne ferait plus l’unanimité au Qatar.

En 2019, Leonardo avait fait son grand retour au PSG en tant que directeur sportif. Une aventure qui pourrait cependant se terminer d’ici peu. Alors qu’il avait contribué à la naissance du projet QSI au PSG en 2011, Leonardo avait par la suite fait son retour en 2019. Il avait été rappelé dans le but de remettre de l’ordre au sein du club parisien. Les conséquences de sa venue avaient été immédiates, à l’image des transferts de Keylor Navas ou Mauro Icardi, entre autres. Cependant, la place de Leonardo n’est pas immunisée dans le club de la capitale. D’autant que ses relations compliquées avec les entraineurs du PSG ne jouent pas en sa faveur. C’est pourquoi l’hypothèse d’un départ du directeur, qui avait déjà été évoquée, ne semble plus totalement impossible.

C’est ce qu’a en tout cas révélé le journaliste Abdellah Boulma au cours d’un live Twitch avec Canal Supporters. Ce dernier apportait des éléments concrets quant au possible départ de Leonardo, en dévoilant que le Brésilien était critiqué au Qatar pour sa gestion des jeunes et son incapacité à vendre. Des révélations qui mettraient en péril l’avenir de Leonardo au PSG, dont le départ pourrait alors coïncider avec l’arrivée de Zidane en tant qu’entraineur. En effet, une association des deux hommes serait impossible et il ne devrait alors en rester qu’un au sein du club de la capitale.