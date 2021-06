Dans le cadre d’un entretien à RTL, Didier Deschamps a évoqué son avenir. Le technicien souhaite poursuivre après la Coupe du monde au Qatar.

« Il faut que l’on veuille me garder et pour ça il faut des résultats. Je ferai autre chose à un moment, mais je suis épanoui dans cette fonction de sélectionneur. J’ai un contrat jusqu’en décembre 2022, mais je ne pense pas aujourd’hui à devenir entraîneur d’un club. Je suis très heureux, toutes les conditions sont réunies. (…) Mais je vais peut-être continuer après 2022 avec l’accord de mon président », a indiqué le technicien sur RTL.

Avant de poursuivre son explication à ce sujet : « Quel que soit le résultat ? Non je suis soumis aux résultats, mais je regarde mon homologue allemand (Joachim Löw, ndlr), il était champion du monde en 2014 c’était le meilleur du monde, et quatre ans plus tout avait changé. Je suis là pour l’instant et je suis encore là pour un petit moment ».