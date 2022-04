Dans son entretien pour L’Equipe, Karim Benzema, a révélé son côté le plus émotif, révélant une grande affinité avec Zinedine Zidane.

« Ma relation avec lui [Zidane] est spéciale, elle est très forte, ce qu’il dit de moi me rend émotif. Ça a commencé il y a longtemps… Je l’ai rencontré avant qu’il ne soit entraîneur. C’est plus que de l’amitié, ça fait partie de ma famille, mais ça ne l’empêche pas de me critiquer. Zidane est comme mon grand frère, il m’a beaucoup aidé », a lancé Benzema.