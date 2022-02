Pour Luis Fernandez, le PSG doit donner sa confiance à Mauricio Pochettino.

Ancien coach de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, Luis Fernandez a pris la défense de l’Argentin dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC. Il trouve les critiques trop sévères envers l’actuel entraîneur du PSG, mis constamment sous pression par les dirigeants qataris.

« Je connais l’homme et le personnage. On lui fait énormément de reproches comme le fait de ne pas s’exprimer en français. C’est son côté professionnel. Il veut se faire comprendre en anglais ou en espagnol. Je connais la fonction d’entraîneur au PSG, tu es observé et regardé, on t’aime ou on ne t’apprécie pas. La fonction est compliquée. Sous l’ère qatarie, il y a eu beaucoup d’entraîneurs. Il faut être calme et tranquille. On n’est pas avec Pochettino au quotidien. Par exemple, on ne sait pas comment il est lors de ses causeries. J’ai confiance en Pochettino. Il faut qu’il essaie de trouver la bonne animation. (…) J’ai envie que Pochettino réussisse parce que je l’ai eu comme joueur, et ce club il l’a dans le cœur. Il n’a pas besoin de le montrer ou de faire du cinéma. »