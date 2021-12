C’est officiel, le PSG a entamé les discussions avec Zinedine Zidane, pour le poste d’entraîneur du club. Une nouvelle qui fait parler, notamment du côté des professionnels. Thierry Henry, lui, serait vraiment surpris de cette arrivée…

« Si Zidane peut être un bon choix pour le PSG ? Je pense que oui. Le seul problème que je vois et je sais que les gens me diront que ce n’est pas un gros souci, mais ça l’est, c’est qu’il est régulièrement associé à Marseille. Et nous connaissons tous la rivalité entre le Paris Saint-Germain et Marseille… Il me semble qu’il patiente pour le poste de sélectionneur. Je ne dis pas que Didier Deschamps est sur le point de partir ou veut partir. Quoi qu’il en soit, ce serait une surprise de le voir à Paris » , a déclaré le Thierry Henry dans une interview pour CBS Sports.