L’ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, David Bettoni, a été interrogé par Marca sur la rumeur Zidane au Paris Saint-Germain. Il estime que le technicien français n’entrainera pas avant l’été prochain.

Si tout va bien à Paris sur le plan comptable, le jeu proposé et l’utilisation des stars par Mauricio Pochettino ne convainc pas les supporters. La plupart était enthousiasmée par les rumeurs et la possible venue de Zinedine Zidane pour remplacer l’entraineur argentin. Mais l’opération ne semple pas prêt d’aboutir et les déclarations de David Bettoni, ancien adjoint du technicien français au Real Madrid ne vont pas raviver les rumeurs.

« Peut-il aller au PSG ? Je ne sais pas, je n’ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination. Il a dit qu’il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu’il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi. Je pense qu’il est ouvert à tout et il décidera si le club est bon pour lui, s’il y a quelque chose qu’il n’aime pas, s’il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous verrons à la fin de la saison où il ira s’il entraîne », a expliqué David Bettoni à Marca.