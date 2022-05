Auteur d’une saison stratopherique, Karim Benzema ne cesse d’impressionner. S’imposant même comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur du monde. Interrogé par Téléfoot, Zidane n’a pas caché son admiration pour l’attaquant.

« J’ai eu le grand honneur de pouvoir l’entraîner. Et de le voir, mais pas seulement pendant les matchs. Car ok, pendant les matchs, c’est fantastique et merveilleux. Mais moi, je le voyais tous les jours à l’entraînement et c’était incroyable », s’est souvenu Zidane