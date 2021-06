Youssouf Koné, 25 ans, pas dans les plans de Rugi Garcia a été prêté en Espagne et en Turquie mais l’arrivée de Peter Bosz redistribue les cartes et le défenseur compte bien profiter de ce changement d’entraineur.

L’international malien a donné une interview a Foot Mercato où il exprime son envi de revenir dans le Rhône pour s’y imposé surtout depuis l’arrivée de l’entraineur néerlandais, Peter Bosz : « Je veux revenir à Lyon et j’espère qu’après la préparation, je pourrais m’imposer et enchaîner des matchs. Ma priorité c’est Lyon. Si on me dit qu’on veut me prêter cette saison, je ne souhaite même pas y penser et me concentrer sur ma préparation et la reprise avec mon club. J’ai vécu deux expériences difficiles cette année, je préfère rester et composer avec la concurrence. J’ai envie de prouver cette saison à Lyon. »

Après les paroles, les actes, c’est à lui maintenant de montrer ses qualités lors de la préparation estivale.