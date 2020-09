L’ancien international français, Yoann Gourcuff, 34 ans, pourrait-il faire son grand retour dans le monde du football ? L’ex-joueur n’a pas fermé la porte, bien au contraire.

“Pourquoi pas dans l’avenir, à voir. On va réfléchir, tranquillement. Pour l’instant, je m’occupe de ma famille et de mes enfants. Pourquoi pas plus tard.” a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à Aquitaine Radio Live FM. De quoi laisser rêveur.