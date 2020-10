Après une petite carrière de footballeur, Yoann Gourcuff pourrait devenir coach.

Yoann Gourcuff (34 ans) n’est plus footballeur depuis sa dernière aventure en janvier 2019 avec Dijon. Pourtant, l’ancien lyonnais pourrait encore évoluer dans le monde du football dans les prochaines années. Son père Christian Gourcuff souhaite voir son fils commencer une carrière d’entraîneur.

“Comment vit-il son après-carrière ? Très, très bien. Il s’entretient physiquement, il fait du tennis, il progresse et surtout il s’occupe de ses enfants. Dans la tête, il est bien, je pense qu’il est heureux. Il faut savoir tourner la page, il y a eu beaucoup de frustration sur la fin de carrière mais il a bien digéré. On n’est pas obligé d’annoncer la fin de carrière. Mais bon, il suit toujours le foot. S’il peut devenir entraîneur ? C’est quelque chose qui peut le brancher, oui. Mais il faudra trouver le contexte et c’est plus difficile actuellement”, a indiqué le coach de Nantes sur RMC.