Ce jeudi soir, le LOSC est allé chercher trois points de plus en s’imposant (2-1) à la maison face au Sparta Prague.

Archi-dominateurs tout au long de la rencontre et en supériorité numérique après l’exclusion de Celustka (64′), les Lillois vont pourtant concéder l’ouverture du score à la 71′ minute de jeu par l’intermédiaire de Krejci, sur la deuxième frappe cadrée des Tchèques. Mais à dix minutes du terme, le Nordistes vont mettre le pied sur l’accélérateur et le Turc Burak Yilmaz va inscrire deux buts coup sur coup (80′, 84′). En toute fin de rencontre, le Sparta Prague va penser tenir le point du nul après une reprise de volée sensationnelle de Plavsic (92′), mais le but sera refusé pour une légère faute sur Mike Maignan.

Score final 2-1 pour Lille, qui conserve la tête du groupe H avec une petite longueur d’avance sur le Milan AC. Ce troisième succès européen permet au LOSC de valider son ticket pour les 16e de finale de la Ligue Europa.