Victoire pour le LOSC 2 buts à 1 ce dimanche face à l’AS Monaco. Les Dogues poursuivent leur magnifique début de saison et confirment leur position au classement de la Ligue 1.

LOSC – AS Monaco 2-1 : Jonathan David a ouvert le score en début de seconde période (53e), inscrivant ainsi son deuxième but de la saison en championnat. Yusuf Yazici a doublé la mise, quelques minutes plus tard (65e), avant que Pietro Pellegri ne vienne réduire la marque en fin de rencontre (90e).

Au classement, le LOSC (26 points) repasse devant l’OM est pointe toujours à 2 points du PSG. Quant à Monaco, il est 5e (23 points). La semaine prochaine, Lille accueillera Bordeaux, tandis que l’ASM ira jouer à Marseille.