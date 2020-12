Xavi n’a visiblement pas l’intention de venir entraîner le FC Barcelone avant 2022.

Annoncé comme l’un des futurs prétendants au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Xavi a mis un énorme stop à l’emballement des médias espagnols. Certes, l’ancienne légende du Barça reste toujours très attachée au club catalan, mais il n’a pas l’intention de quitter le Qatar avant 2022. L’actuel entraîneur d’Al Sadd pourrait très prochainement recevoir des offres de la part de Victor Font – dont il est très proche – et Joan Laporta, deux candidats à la prochaine élection présidentielle du club, le 24 janvier prochain.

Mais rien ne presse du côté de Xavi, comme l’atteste cette lettre ouverte qu’il a adressé aux fans du club.« Plus tard, il sera temps de franchir la prochaine étape de ma carrière », a rappelé le champion du monde 2010 dans un document partagé par la presse espagnole. « Pour l’instant, je me concentre sur le fait de profiter de mon temps ici et de profiter au maximum de l’opportunité de jouer un petit rôle dans le voyage passionnant du Qatar jusqu’en 2022. »