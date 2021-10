Xavi, actuellement entraineur de Al Saad au Qatar, est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, pour prendre la place de Ronald Koeman dont les heures sont comptées. Si dans un premier temps, l’ancien milieu de terrain n’a pas donné suite, il ouvre enfin la porte à son ancien club.

Xavi de retour au FC Barcelone en tant qu’entraineur ? Évoqué depuis de nombreuses semaines maintenant, la piste va prendre de l’ampleur après les déclarations de l’ancien milieu de terrain dans une interview accordée à la TVE en marge de la finale de Ligue des Nations entre l’équipe de France et l’Espagne: « Toute offre s’évalue et après, on prend une décision. Je ne sais pas où l’avenir me mènera mais je suis ouvert à toutes les options. »

Xavi ouvre la porte au Barça dans une période où les heures de Ronald Koeman à la tête de l’équipe sont comptées après un début de saison catastrophique. Le Barça est neuvième de Ligue avec 12 points et un match en moins contre le FC Séville. En Ligue des Champions, le club catalan est dernier de son groupe après deux défaites, 3-0, contre le Bayern Munich et Benfica.