Pour Xavi, l’élimination du Barça en Ligue des champions est en partie due à de la « malchance ».

De passage en conférence de presse ce lundi, Xavi est revenu sur la déroute du Barça en Ligue des champions. Même en cas de victoire demain soir (21h) face au Viktoria Plzen, le club catalan sera reversé pour la deuxième fois consécutive en barrages de la Ligue Europa.

« Nous avions la chance en main, mais elle nous a échappé à cause d’erreurs de jeu, de situations défavorables et de décisions arbitrales. Nous n’avons pas marqué à Munich après un bon match et nous n’avons obtenu qu’un match nul contre l’Inter alors que nous l’avions sous contrôle… ce sont des choses qui dépendaient de nous (…) Je suis optimiste pour l’avenir. Nous avons eu la malchance de tomber dans un groupe très fort et de ne pas être à la hauteur. C’est la réalité », a expliqué le coach des Blaugrana devant la presse.