Amené à prendre le relais de Lionel Messi au sein du FC Barcelone en compagnie des jeunes pousses comme Pedri, Gavi ou encore Ansu Fati, Ousmane Dembélé n’a toujours pas fait son choix concernant son avenir. Si le club catalan s’était montré ferme et avait ouvert la porte à un départ aujourd’hui les choses ont changé et le FC Barcelone souhaite le conserver quitte à se mettre en péril économiquement.

C’est une histoire sans fin entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Si le Français était annoncé sur le départ et même écarté du groupe depuis quelques temps, le club et surtout son entraîneur Xavi Hernandez comptent bien négocier encore une fois pour que l’ancien rennais puisse rester en Catalogne. Ce matin ‘l’Equipe’ nous apprends que Xavi Hernandez lui-même aurait contacté le joueur afin de le convaincre de rester au club. Il lui aurait même exposé son projet pour la saison prochaine.

Son objectif est de convaincre Dembélé de rester dans l’équipe et le joueur semble avoir apprécié cette initiative, ce qui pourrait le convaincre de poursuivre l’aventure en Catalogne. En fin de contrat à la fin de ce mois de juin, l’ancien international tricolore a par ailleurs des exigences financières toujours bien trop élevées pour le club espagnol qui traverse également une grave crise financière.