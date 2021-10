Le favori pour remplacer Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone est sans conteste Xavi Hernandez. Néanmoins, la légende du Barça est exigeante et fait du recrutement de Paul Pogba une nécessité pour que lui-même prenne la tête du club.

L’avenir de Ronald Koeman ne tient plus qu’à un fil après ses échecs récurrents avec le FC Barcelone. Pour le remplacer, Joan Laporta a fait de Xavi Hernandez son favori. Bien que son intention soit de parier sur la jeunesse de la Masia et donc sur Pedri, Gavi, Ansu Fati, Mingueza, Araujo, Eric Garcia et Nico Gonzalez…), la légende espagnole aurait fait du recrutement de Paul Pogba une condition nécessaire afin de conclure son arrivée au club. Une information confirmée par Fichajes qui indique que le statut du Français, libre en juin prochain, est une opportunité à ne pas manquer pour le Barça.