Pour le patron de la Liga, le transfert de Lewandowski au Barça s’annonce comme une mission presque impossible.

Présent ce vendredi au forum ISDE Sports Convention qui se déroule à Madrid, le président de la Liga Javier Tebas a répondu à quelques questions concernant le mercato des clubs espagnols. Et à la question de savoir si le FC Barcelone est en mesure de faire venir Robert Lewandowski la saison prochaine, il s’est montré catégorique.

« Aujourd’hui, non. Pour réaliser ce transfert beaucoup de choses doivent se produire, et je ne sais pas si elles vont se produire. Les chiffres sont très simples, si vous avez plus de 500 millions d’euros de pertes sur les deux années précédentes, vous devez les rembourser pour pouvoir signer des joueurs. Il reste un an à Lewandowski au Bayern Munich, entre ce qu’il veut être payé et ce que le Bayern demande… Je ne le vois pas à Barcelone pour le moment. Le Barça n’a pas les moyens. »

Pour s’offrir le Polonais, le club catalan devra donc vendre des joueurs cet été. La presse espagnol annonce notamment que Xavi serait prêt à se séparer de Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen. Affaire à suivre…