Le FC Nantes et le Parma Calcio 1913 (Série BKT) ont trouvé un accord pour le prêt – avec option d’achat – du milieu de terrain, Wylan Cyprien (26 ans), jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.

Voici le communiqué du club pour annoncer son arrivée. « Formé dans les rangs du Racing Club de Lens ou il est arrivé à l’âge de 13 ans, Wylan Cyprien découvre la Ligue 2 lors de la saison 2012-2013 avec les Sang et Or et s’impose peu à peu dans le cœur du jeu artésien. Il contribue notamment à la remontée du RC Lens dans l’élite pour l’exercice 2014-2015. Lors de ce dernier, Cyprien prend part à 33 rencontres (2 buts, 2 passes). Sa belle saison ne suffit pas pour éviter la relégation. La saison suivante, en L2, le natif des Abymes (Guadeloupe) continue de s’affirmer sous la houlette d’Antoine Kombouaré. L’actuel technicien jaune et vert n’hésite pas à confier le brassard de capitaine à plusieurs reprises au jeune joueur.

Après 112 matches joués toutes compétitions confondues avec le RCL (10 buts, 6 passes), Wylan Cyprien, alors âgé de 21 ans, rejoint la Côte d’Azur et l’OGC Nice à l’été 2016. L’adaptation est éclaire (8 buts, 3 passes en 29 journées). Sa puissante frappe de balle, sa capacité à trouver les bonnes passes et sa force de percussion sont indispensables aux Aiglons. Malheureusement, alors qu’il est le facteur X de l’équipe, il se blesse gravement en mars 2017 face à Caen. Le verdict est lourd : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Travailleur, l’international Espoirs (2 sélections) met tout en œuvre pour revenir dans le groupe. Finalement, après quatre ans passés à Nice et 109 matches disputés (23 buts, 12 passes), il décide de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant la Série A et le Parma Calcio 1913 en octobre 2020. »