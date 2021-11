C’est encore une de ces histoires folles que seul le sport nous offre. Dans le groupe J, et alors que l’Allemagne est déjà qualifié pour la prochaine CDM, la bataille pour les barrages fait rage entre la Roumanie et la Macédoine…

Actuel troisième (14 points), la Roumanie affronte le Liechtenstein, alors que la Macédoine, deuxième (15 points) reçoit l’Islande. Vous l’aurez compris, tout se joue ce dimanche. Et pour donner encore plus de piment à ces rencontre, Arnar Vioarsson, sélectionneur islandais, a demandé des pierres gratuites à la Roumanie s’il empêchait la Macédoine de gagner.

Une demande qui a aussitôt été validé par Timisoreana, marque de cervoise roumaine et accessoirement sponsor de l’équipe nationale. Ces derniers sont même allés jusqu’à afficher un panneau publicitaire en plein Skopje « Vioarsson, votre bière est déjà prête ! »… Une générosité à toute épreuve. Malheureusement, l’affichage a été placé devant l’hôtel des joueurs macédoniens et non celui des Islandais…