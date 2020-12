L’entraîneur de Bologne est parti en croisade ce vendredi, alors qu’une « taupe » ferait fuiter ses compositions d’équipe à la presse.

Présent en conférence de presse ce vendredi, alors que Bologne se déplacera sur la pelouse de l’Inter Milan samedi (20h45), Sinisa Mihajlovic a poussé un énorme coup de gueule. Le coach de l’actuel 10e du classement en Serie A assure qu’une « taupe » fait fuiter toutes ses compositions d’équipe à la presse. « Si je vais changer de système? Non, c’était juste une feinte ces dernières heures pour voir qui parlait aux journalistes. Si je trouve le joueur qui parle, je le colle au mur et il ne jouera plus au foot », a prévenu l’entraîneur Serbe.

« J’ai fait exprès de tout changer pour voir si ça allait sortir et ça a été le cas aujourd’hui. Je suis en train d’enquêter, on était uniquement entre nous. Quand je vais trouver le responsable, ça va être son put… de problème. S’il fait ça pour avoir une meilleure note…(par la presse)« , a poursuivi Mihajlovic, furax. « Sur les autres équipes, on ne sait jamais rien. Sur notre composition, tout le monde sait toujours tout. Je jure que si je le trouve… Je ne sais pas ce que je vais lui faire, mais je vais le trouver », a promis le technicien.