L’entraîneur de Catane a été expulsé hier soir pour avoir empêché lui-même la contre-attaque adverse dans le temps additionnel de la rencontre.

Hier soir, le match de la 8e journée de Serie C entre Catane et Vibonese a donné lieu à une scène totalement improbable. Menés au score 2-0, les joueurs de Vibonese ne vont rien lâcher et même réduire l’écart à la 88e minute de jeu. Une situation qui va rendre fou Giuseppe Raffaele, l’entraîneur de Catane. Sur un ballon perdu par ses hommes dans le temps additionnel, le coach italien a mis lui-même un terme à la contre-attaque de l’équipe adverse en chipant le ballon au joueur de Vibonese parti le long de la ligne de touche. Résultat des courses, Raffaele a écopé d’un carton rouge, mais il a tout de même pu se réjouir de la victoire des siens, 2-1. Catane pointe désormais à la 10e place du classement.