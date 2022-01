En interview pour ESPN Brésil ce mercredi, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur la possibilité de jouer un jour en Amérique du Sud. Une rumeur qui vient de la diffusion d’une photo de Dolores Aveiro avec Marcos Braz, vice-président de Flamengo. Il a répondu sans langue de bois.

« Personne n’a dit que je retournerais à Manchester United à 36 ans, et me voici. Jouer au Brésil ? Je sais pas. C’est loin de mes pensées. Mais dans le football tout est possible, je ne sais pas. Ce que je peux dire, avec une certitude absolue, c’est que le Brésil est un pays frère. A cause de la relation que j’ai avec les collègues, à cause de la culture.

Ma sœur vit au Brésil, mariée à un Brésilien. Je prends mes cours de nutrition avec des brésiliens. C’est un pays pour lequel j’ai beaucoup de respect et sur lequel je connais beaucoup de choses », a déclaré Ronaldo.