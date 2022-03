L’avenir de Robert Lewandowski reste très incertain. Le Polonais, en fin de contrat cette année, n’a pas encore renouvelé, une aubaine pour… Arsenal.

En effet, pour plus surprenant que cela puisse paraître, c’est Arsenal qui se serait positionné sur Robert Lewandowski. D’après le magazine Four Four Two, les Gunners entendent bien se renforcer en attaque.

Pour rappel, le Polonais est également dans le radar du Real Madrid. Arsenal serait-il une piste sérieuse pour Lewandowski ? Affaire à suivre.