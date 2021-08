Mauvaise nouvelle pour les Loups de Wolfsburg qui sont disqualifiés de la Coupe d’Allemagne. C’est le tribunal de la DFB-Pokal qui a pris cette décision après utilisation d’un sixième changement.

Victorieux 3 buts à 1contre Preussen Münster, les Loups ne joueront pas le prochain tour de la Coupe d’Allemagne. Ils ont été disqualifiés, après que leur entraîneur, Mark van Bommel, ait fait entrer un sixième remplaçant, durant la rencontre : « Les clubs eux-mêmes sont responsables des remplacements et des substitutions. L’un de leurs devoirs fondamentaux est de s’informer sur les possibilités de remplacement et d’agir en conséquence. Le VfL Wolfsburg a violé cette obligation et a donc commis de manière imprudente et évitable l’erreur centrale lors du sixième remplacement inadmissible», a déclaré le vice-président du Tribunal des sports de la DFB Stephan Oberholz. Après près de 5 heures d’audience, la victoire a été donné à Preußen sur le score de 2-0.