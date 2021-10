Libre depuis son départ de Bournemouth, Jack Wilshere n’a plus de club et en cherche desserrement un. Mais pour l’heure, c’est Arsenal qui lui a tendu les bras.

« Nous voulons l’aider à passer à l’étape suivante, physiquement et mentalement. Il veut suivre le cours d’entraîneur et nous sommes prêts à répondre à ses besoins. C’est l’idée et rien de plus », a déclaré Arteta.

D’après The Guardian, Wilshire s’entraîne pour l’instant avec l’équipe des moins de 23 ans au centre de formation de Colney.