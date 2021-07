L’OM s’était lancé sur une piste en or avec William Saliba. Jusque là en concurrence avec le Stade Rennais, trois autres écuries sont rentrées dans la course. Le LOSC, Newcastle et l’OGC Nice viennent chambouler les plans marseillais puisque le jeune français aurait donné sa priorité à ces trois nouvelles opportunités. L’OM et le Stade Rennais n’intéressent pas le défenseur des Gunners.

A 20 ans, le jeune central est prêté chaque année par le club anglais qui ne le voit pas comme un titulaire en puissance. Un constat qui pourrait se répéter la saison prochaine et qui agace William Saliba. Le jeune niçois pourrait demander un transfert définitif si Mikel Arteta persiste dans ce sens. Auteur de superbes performances et titulaire en puissance sur la Côte d’Azur, 30 rencontres disputées, le jeune défenseur central était annoncé sur les tablettes de l’OM et du Stade Rennais. Pourtant, le LOSC, l’OGC Nice et Newcastle, récemment arrivés sur ce dossier, auraient la priorité de William Saliba d’après les informations de l’Equipe et La Provence. Très courtisé, le Français à l’embarras du choix mais le voir débarqué à l’OM ou au Stade Rennais semble désormais très improbable.