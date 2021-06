Hier après-midi, Sergio Ramos a expliqué qu’il quittait de manière officielle le Real Madrid après près de 16 saisons. Mais aujourd’hui, le défenseur central espagnol ne compte pas arrêter et souhaite s’offrir un dernier challenge, pourquoi pas au Paris Saint-Germain.

Selon les informations de « Marca », le club de Ligue 1 négocie actuellement avec l’agent de l’international espagnol et une arrivée au club n’est pas à exclure. Ramos se verrait bien rejoindre la colonie hispanophone du PSG et évoluer avec Mauricio Pochettino dans quelques semaines. Un gros coup qui pourrait encore une fois mettre le PSG tout en haut de l’affiche. Les dirigaents n’auront pas le moindre centime à débourser pour le signer, mais devront lui proposer plus d’une saison de contrat, point qui a fait divorcer Ramos avec le Real Madrid. Affaire à suivre…