En conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Reims dimanche soir en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum a répondu aux questions des médias.

Recruté libre depuis son départ de Liverpool, le milieu de terrain international néerlandais fait un retour sur son arrivée et explique que le PSG a été très bon et persuasif pour le convaincre de signer. « Si je regrette encore moins mon choix avec le départ de Messi de Barcelone pour Paris ? Je ne veux pas dire ça. C’était mon ressenti de rejoindre le PSG et j’ai eu la chance qu’il vienne ensuite. Mon agent discutait avec le Barça, ça se passait bien et ça a pris trop longtemps. Les discussions ont été plus rapides avec le PSG. Leonardo m’a expliqué le projet du club et ça m’a vraiment donné envie. Les Parisiens me voulaient vraiment, plus que les autres », a insisté Wijnaldum devant les médias ce samedi.