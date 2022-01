Toujours pas satisfait de sa situation au PSG, Georginio Wijnaldum ferait le forcing pour retourner en Premier League dès cet hiver.

La situation actuelle de Georginio Wijnaldum au PSG est loin d’être celle que le Néerlandais espérait en arrivant. Arrivé en fin de contrat l’été dernier, le milieu de terrain a pris la décision de quitter Liverpool malgré les signaux de son coach, Jürgen Klopp. Une opportunité en or que le Paris Saint-Germain n’a pas laissé filer, coupant même l’herbe sous le pied du FC Barcelone. Mais le coup de génie du club français prend des allures de flop depuis le début de la saison.

Wijnaldum lui-même a expliqué en octobre. « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux (au PSG). La situation n’est pas ce que je souhaiterais, mais c’est le football et je vais devoir apprendre à faire avec. Je dois être positif et travailler dur pour renverser la situation. C’est quelque chose de différent et il faut du temps pour s’y habituer. J’attendais vraiment avec impatience cette nouvelle étape et quand elle arrive, ceci arrive. C’est compliqué », a-t-il déclaré à NOS au sujet de son manque de temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino.

L’entraîneur argentin n’a pas réussi à trouver de place à Wijnaldum dans son dispositif et les performances du joueur ont chuté en flèche. D’après les informations du Telegraph, le Néerlandais regretterait même d’avoir signé au PSG. Dans son édition du jour, le média britannique annonce même que Wijnaldum veut profiter du mercato d’hiver pour quitter le leader de Ligue 1 et revenir en Premier League. Reste à savoir qui aura les moyens de s’attacher ses services en janvier.