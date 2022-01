Comme Manchester City et Tottenham, West Ham a débuté l’année 2022 sur une victoire face à Crystal Palace (3-2).

Tout avait parfaitement débuté pour les Hammers dans ce match de la 21e journée de Premier League. Grâce à un but de Michail Antonio (22′) et un doublé de l’Argentin Manuel Lanzini (25′, 45′), les hommes de David Moyes sont rentré aux vestiaires avec un matelas de trois buts d’avance. Suffisamment pour leur assurer la victoire, malgré la révolte des Eagles en toute fin de rencontre. Odsonne Édouard (83′) et Michael Olise (90′) vont réduire l’écart à un but, mais trop tard pour arracher un point.

Avec ce succès 3-2, West Ham reprend la 5e place du classement avec une petite longueur d’avance sur Tottenham.