Coup d’arrêt Everton, battu à domicile par West Ham (0-1), en ce vendredi 1er janvier, pour le compte de la 17e journée de la Premier League.

Soucek a inscrit le but de la victoire à la 86e minute. Everton glisse à la 4e place au classement et est sous la menace d’Aston Villa, à trois points avec deux matches en moins. Un coup dur pour Carlo Ancelotti et ses hommes qui pointaient en 2e position avant cette 17e journée. Les Hammers de David Moyes remontent à la 10e place.