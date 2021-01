West Ham suit l’attaquant d’Arsenal, Eddie Nketiah. L’Anglais d’origine ghanéenne est en fin de contrat l’année prochaine et les Hammers souhaitent savoir si Arsenal serait prêt à le vendre.

Selon les informations de l’Evening Standard, West Ham suivrait de près le joueur de 21 ans pour remplacer Sébastien Haller qui a quitté le club il y a quelques heures. L’attaquant d’Arsenal, auteur d’1 but et 1 passe décisive depuis le début de saison, a fait 12 apparitions en Premier League et fait partie des espoirs de l’effectif de Mikel Arteta. À noter que Nketiah entre dans les 18 derniers mois de son contrat. Arsenal pourrait le laisser partir.

Africa Top Sports