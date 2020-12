Enorme victoire 5 buts à 1 pour les Eagles de Crystal Palace sur le terrain du promu West Bromwich Albion. Grâce à cette victoire, Palace reprend sa marche en avant et enfonce encore un peu plus le promu.

West Bromwich Albion – Crystal Palace 1-5 : Darnell Furlong (8e, csc), Wilfried Zaha (55e et 68e) et Christian Benteke (59e et 82e) ont inscrit les buts des Eagles, tandis que Conor Gallagher avait égalisé pour les locaux.

Au classement, Crystal Palace remonte à la 11e place (16 points), tandis que WBA est 19e (6 points).