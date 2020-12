Auteur mercredi soir à Dijon de son premier but en championnat sous ses couleurs de Lille, Timothy Weah attend de pied ferme dimanche le PSG, son club formateur, pour un choc au sommet de la Ligue 1.

Arrivé dans le Nord de la France à l’été 2019 après avoir été formé dans la capitale puis prêté au Celtic, le fils de la légende africaine George Weay, Timothy, a été blessé quasiment toute la saison dernière mais retrouve des couleurs et des sensations depuis le début de ce nouvel exercice avec les Dogues de Lille.

Buteur en Ligue Europa face au Celtic pour sa seule titularisation de la saison jusque-là, il possède à son actif 12 apparitions en Ligue 1, comme hier soir à Dijon, avec à la clé un très beau but, son premier avec les couleurs de Lille. Le début d’une longue série ?

En cannes olympiques, l’international américain de 20 ans attend avec impatience le rendez-vous de dimanche contre un PSG moins effrayant et tranchant qu’à l’accoutumée. « Un très gros match nous attend dimanche. On est devant donc ce sera important pour nous de gagner pour montrer à tout le monde qu’on est présents, qu’on est là » a lâché Timothy Weah en conférence de presse d’après-match avant d’évoquer forcément son père, ancienne légende du PSG : « Je pense que mon père ne sait même pas qu’on va jouer contre Paris dimanche (rires). Mais oui, il a joué à Paris, il a une histoire avec le club. Moi aussi j’y ai joué pendant cinq ans. C’est un match très important pour moi. J’ai envie de gagner et surtout de marquer. »