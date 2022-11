Mauro Icardi et Wanda Nara, c’est peut-être le couple qui fait le plus parler dans le monde du football. Surtout qu’ils n’hésitent absolument pas à afficher leurs histoires sur les réseaux sociaux. L’ex-femme du joueur de Galatasaray a tenu à clarifier la situation dans l’émission Verissimo.

« Nous ne sommes plus ensemble depuis deux mois, mais il y a encore peu j’étais avec lui au téléphone. Nous avons cinq enfants ensemble, il reste très présent pour eux. A un moment nous avons commencé à se disputer et il n’y avait plus de paix à la maison. Pour les enfants j’ai décidé de tout arrêter.

J’ai découvert des choses qui ne m’ont pas plu et c’est à partir de là que tout a changé. Mauro m’a dit toute la vérité, je n’ai pas eu besoin d’aller chercher ailleurs », a lancé Wanda Nara dans l’émission italienne Verissimo.