Waldemar Kita s’est exprimé à l’issue de la qualification de ses hommes en finale de Coupe de France. Le président nantais a confirmé, à demi mots, son départ en fin de saison.

Club historique de notre championnat, le FC Nantes a failli sombrer en Ligue 2 la saison dernière. Sauvés par Antoine Kombouaré, les Canaris sont désormais aux anges. Septièmes de Ligue 1 et qualifiés pour la finale de la Coupe de France, ils réalisent une saison dantesque. Peut-être la dernière pour Waldemar Kita à la tête du club…

« Je ne rêve pas encore de la coupe, car une finale ça se gagne. Y être, c’est important pour les joueurs et le club, même si l’on ne nous aide pas beaucoup à ce sujet. […] Quand vous perdez les matchs, vous ne maîtrisez pas tout et c’est comme ça, c’est le football. […] Maintenant, je ne suis pas parti. Je suis toujours là. Je sais qu’il y a longtemps que vous (les médias, ndlr) souhaitez que je parte. Moi, j’espère qu’on va ramener quelque chose de Paris. Après, on verra« , a déclaré Waldemar Kita en zone mixte à l’issue de la rencontre entre l’AS Monaco et le FC Nantes.

Double réjouissance pour les supporters du FC Nantes qui, depuis déjà plusieurs années, remettent en question la place de Waldemar Kita. Avec un nouveau projet, cette écurie historique pourrait redorer son blason.