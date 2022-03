Les premières tendances de notre grand sondage sont étonnantes. Continuez de voter pour faire pencher la balance !

Ce n’est un secret pour personne, les chances de voir Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juin prochain, prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain s’amenuisent de jour en jour. Malgré plusieurs propositions de contrat (extrêmement généreuses), la direction parisienne et le joueur n’ont pas su trouver d’accord. La débâcle du club de la capitale en 1/8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid n’arrange en rien cette situation, et a certainement pu générer un effet de lassitude chez le numéro 7 parisien. Un départ de l’ex-monégasque en direction du Real Madrid semble inéluctable. C’est pourquoi le PSG doit se pencher, dès aujourd’hui, sur un avenir sans Mbappé, et se demander quel serait le remplaçant idéal du natif de Bondy ? Cette question, c’est nous qui vous la posons, à vos votes !