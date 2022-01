Passé sur le journal Le Progrès, Ryad Boudebouz a expliqué son choix de jouer avec les Fennecs plutôt qu’avec les Bleus.

« J’ai grandi dans un quartier quand mes parents sont venus d’Algérie pour s’installer en France. Quand tu entends tes parents parler de la fierté que cela serait pour eux si, un jour, je venais à jouer pour l’Algérie… Même si on a tout fait en France, on a les racines du pays. Cela reste une partie de nous. On a grandi avec la France et l’Algérie. Mon père et ma mère étaient fiers de ça. » Tels sont les mots de l’actuel joueur de l’ASSE, qui a privilégié son pays d’origine, sans pour autant « renier la France ».