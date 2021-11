Toujours muet en Ligue 1 depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a du mal à s’imposer en France et Benjamin Nivet semble connaître la raison.

Au micro d’Amazon Prime Vidéo, l’ancien joueur de Troyes a donné son sentiment sur les débuts de l’Argentin. « Je pense qu’il faut lui laisser du temps. Il y a eu la Copa America, il a été blessé. Là, il avait encore une petite gêne musculaire. Il y a eu tous les voyages en sélection avec le décalage horaire. Il y a aussi l’adaptation. Le football français n’est pas le même que le football espagnol. Il y a beaucoup plus d’espaces dans le football espagnol, donc il faut qu’il s’adapte et gère sa vie privée. Quand on a joué 20 ans dans le même club, ce n’est pas évident. Je ne suis pas du tout inquiet parce qu’on sent que c’est un extraterrestre. Il y a aussi des bonnes connexion avec Mbappé. » A confié l’ancienne gloire de l’ESTAC.