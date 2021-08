Annoncé sur le départ de l’OM cet été, Dario Benedetto serait dans le viseur de quatre écuries, dont une seule européenne.

Barré par la concurrence d’Arkadiusz Milik depuis son arrivée en prêt l’hiver dernier, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès cet été pour tenter de retrouver du temps de jeu. Le club phocéen, qui a déjà réalisé un mercato XXL, ne serait pas non plus contre un départ de l’Argentin afin de renflouer les caisses. Et à en croire les informations de La Provence, l’ancien buteur de Boca Juniors aurait la cote auprès d’au moins quatre clubs.

Les Brésiliens de Santos et son ancien club en Argentine, Boca Juniors, seraient les deux plus avancés sur le dossier. En Espagne, Elche garde également un œil sur Dario Benedetto et au moins un club du Moyen-Orient aurait pris des renseignements à son sujet. Dans tous les cas, le joueur de 31 ans privilégiera l’aspect sportif au financier. Reste à savoir maintenant si Jorge Sampaoli fera le forcing pour le vendre dans les prochains ou s’il préfère le garder en doublure de Milik.