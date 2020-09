Tout comme la France, le Portugal et même les Pays-Bas, la sélection anglaise présent ses nouveaux maillots pour les deux prochaines saisons.

A domicile, ils revêtiront des tuniques blanches, avec des motifs bleu foncé et rouge, sur les flancs, ces prochains mois. Le logo du maillot est centré avec un col rond et bleu foncé. A l’extérieur, ils porteront une tunique bleue, avec des motifs plus clairs, un logo et des bandes rouges.

OFFICIEL : les nouveaux maillots Nike de l’Angleterre ! pic.twitter.com/72pMdr216o — Maillot foot 2010 (@maillotfoot1011) September 1, 2020