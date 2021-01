La LFP et uhlsport dévoilent la version 2021 d’Elysia, le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats, qui sera utilisée pour la première fois lors du Trophée des Champions à Lens, le 13/01/2021 autour d’une affiche de prestige entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Pour la deuxième partie de saison, le ballon de match officiel de la Ligue 1 Uber Eats s’habille de nouvelles couleurs: le bleu marine, le rouge fluo et le gris synonyme de modernité, d’excellence et d’élégance ! Le ballon Elysia concentre la quintessence du savoir-faire technologique uhlsport. Son design exclusif et novateur a été spécialement développé pour la Ligue 1 Uber Eats. Son nom, double référence aux champs élyséens de la mythologie « réservés aux Hommes vertueux et aux héros » et au lieu de célébration des victoires françaises.

uhlsport a développé une gamme complète de ballons Elysia pour la pratique en club et de loisir, disponibles dans tous les bons magasins de sport. Partenaire historique de la Ligue de Football Professionnel, uhlsport est le fournisseur du ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT pour cinq saisons, depuis 2017-2018 et jusqu’à 2021-2022.