Révélation de Serie A la saison dernière avec la Fiorentina, Dusan Vlahovic refuse de prolonger son contrat et devrait logiquement être sur le marché lors du prochain mercato.

Président du club de Florence, Rocco Commisso est revenu sur ce dossier et précise que l’attaquant serbe de 21 ans a pris la décision de ne pas continuer l’aventure sous le maillot de la Viola. « Comme vous le savez, la Fiorentina a fait une offre très importante au joueur, une proposition de contrat qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club. Notre offre avait également été améliorée à plusieurs reprises au fil du temps pour répondre aux demandes de Dusan et de son entourage, mais malgré tous nos efforts, la proposition de renouvellement n’a pas été acceptée. Durant ces semaines que j’ai passées ici à Florence, j’ai personnellement essayé de trouver une solution qui pourrait rendre le garçon et le club heureux, mais, à mon grand regret, chaque tentative et chaque effort n’ont pas été récompensés. » A-t-il déclaré ce mardi sur le site officiel du club.