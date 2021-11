Alors que le retour de Sergio Ramos se précise, Presnel Kimpembe pourrait voir son temps de jeu partir en fumée avec le PSG.

De retour à l’entraînement collectif ce mercredi matin au Camp des Loges, Sergio Ramos entrevoit enfin le bout du tunnel. Avec toujours aucun match de Ligue 1 à son actif depuis son arrivée au PSG, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait retrouver la compétition au retour de la trêve internationale. Un véritable soulagement pour le journaliste de la chaîne L’Équipe Dominique Séverac, qui a hâte de voir l’Espagnol à la place de Presnel Kimpembe dans le onze de Mauricio Pochettino.

« Son retour est capital. Qu’est-ce qu’on a écrit quand il a signé ? Que c’était un leader, un mec qui avait un charisme et de l’expérience. C’est quelqu’un qui connaît parfaitement le haut niveau. Il peut peut-être par son professionnalisme montrer des choses à Presnel Kimpembe qui ne me semble pas toujours avoir les attitudes du haut niveau. Je n’ai pas vu Ramos faire ces successions d’erreurs que Kimpembe fait alors qu’il n’a plus 22 ans. Et enfin, le PSG est une équipe qui a beaucoup de problèmes défensifs. »