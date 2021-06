Le feuilleton Achraf Hakimi devrait bientôt prendre fin puisque le joueur, champion d’Italie avec l’Inter Milan devrait bientôt passer sa visite médicale avec le vice champion de France selon les informations de Foot Mercato.

Après le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (libre), prochainement le gardien Gianluigi Donnarumma (libre), le défenseur droit, Achraf Hakimi devrait être la troisième recrue du Paris Saint-Germain. Le vice champion de France s’est mis d’accord avec le champion d’Italie, pour un transfert autour de 70 millions d’euros. Le joueur, international marocain devrait signer un contrat de cinq ans avec la ville lumière et percevoir un salaire annuel d’environ 10 millions d’euros selon les informations de Foot Mercato. Le Paris Saint-Germain réalise donc un début de mercato tonitruant et recherche un milieu de terrain, un attaquant et possiblement un latéral gauche. Pour rappel, le mercato fermera ses portes le 31 août prochain.