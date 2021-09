Emerson Royal a été transféré par le FC Barcelone à Tottenham dans les derniers instants du mercato. Il raconte dans quelles circonstances.

Le latéral droit brésilien de 22 ans a connu une expérience malheureuse avec le Barça. Recruté en 2019 par le club catalan, il accepte d’abord un prêt au Bétis Séville. On lui promet qu’il intégrera le Barça deux ans plus tard. « Pour moi, c’était clair : je venais à Barcelone. Je voulais venir et ressentir ce que c’est de jouer pour le Barça. C’était mon rêve », raconte-t-il à Marca. Mais cet été, à son retour de prêt, nouvelle désillusion…

« Quand je suis arrivé, j’étais sûr que Barcelone ne voulait pas me vendre, mais vu ce qui s’est passé, je pense clairement que lorsqu’ils m’ont recruté, ils avaient déjà en tête l’idée de me vendre. Le club aurait pu mettre les formes. Ils auraient pu faire autrement. Dans l’après-midi, le club m’a appelé pour aller à la Ciudad Deportiva parce qu’ils voulaient me parler et là j’ai déjà découvert qu’ils voulaient me vendre. Ils ont commencé à me dire que la situation du club n’était pas bonne, qu’ils traversaient une période difficile et qu’il valait mieux pour eux me vendre. »

La morte dans l’âme, Emerson s’est plié à cette demande. Il a été transféré à Tottenham pour 25 millions d’euros.