Le président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune explique dans les colonnes de l’Equipe que le passage de 20 à 18 clubs était nécessaire afin de rehausser le niveau du championnat de France de Ligue 1.

A partir de la saison 2023-2024, la Ligue 1 passera de 20 à 18 clubs, l’ancien président de l’Olympique de Marseille désormais à la tête de LFP estime que la Ligue 1 n’est plus un grand championnat européen et qu’il fallait faire quelque chose pour que le championnat retrouve sa place. Il l’explique des les colonnes de l’Equipe : « J’adore l’idée du Big Five européen. Mais sportivement on n’y est pas. (…) Nos concurrents, aujourd’hui, ce ne sont pas les Anglais, les Italiens, les Espagnols et les Allemands, mais plutôt les Portugais, les Russes et les Ukrainiens. Il faut prendre conscience de la réalité. » En attendant, la Ligue 1 sera diffusé sur Amazon lors des trois prochaines saison et reprendra début août par le trophée des champions entre le LOSC, champion de France et le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France.