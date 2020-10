Dans quelques heures, l’Olympique de Marseille affronte Manchester City en Ligue des Champions.

Avant la rencontre, André Villas-Boas a évoqué la victoire de Lyon face aux SkyBlues il y a quelques mois et ne compte s’en inspirer pour autant.

“Tu ne peux pas demander à un coach de l’OM de s’inspirer d’une victoire de Lyon, c’est plutôt clair. De toute façon, on se prépare de la meilleure façon pour le match. On a étudié notre adversaire, y compris les matchs du Final 8 qu’ils ont joué contre Lyon. Mon staff et moi avons bien regardé leurs derniers matchs, c’est vrai que c’est une équipe exceptionnelle, qui fait peu de fautes avec peu d’erreurs à exploiter. Comme l’a dit son entraîneur, ils se trouvent dans une période où ils accumulent les matchs, ce qui est difficile, avec le Final 8, la Premier League et la Ligue des Champions.

Ça joue toujours sur l’aspect physique. Ils ont tout de même beaucoup d’expérience en Ligue des Champions. C’est une des meilleures équipes du monde, avec de bons joueurs.” Explique-t-il en conférence de presse.